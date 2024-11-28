ما حقيقة زواج عبدو شاهين ورولا بحسون بعد مشاركتهما في "العميل" ؟

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ميرنا وليد - بيروت - انتشر أمس وعلى نطاق واسع، خبر يفيد أن الممثل اللبناني عبدو شاهين، متزوج في الحقيقة من الاعلامية والممثلة اللبنانية رولا بحسون، بعد أن جسدا دوري كمال وناندا في مسلسل "العميل".
هذا الخبر بعيد عن الحقيقة، اذ ان الممثلين لا تربطهما الا الزمالة والصداقة، وليسا متزوجين، الا ان خبر زواجهما انتشر بشكل كبير، ما جعل العديد من الجمهور يصدق الأمر.
يذكر أن مسلسل "العميل" يحقق انتشاراً واسعاً بعد تغيرات كبيرة في أحداثه، أبرزها مقتل خولة التي تجسد دورها رشا بلال بعد ان عرفت الحقيقة حول هوية شقيق أمير "سامر اسماعيل".
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