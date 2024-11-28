اللبناني رواد أبوتين المرشح الأبرز لنيل لقب Mr International ويتصدر تصويت الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - يشارك عارض الأزياء والرياضي اللبناني رواد أبوتين في مسابقة Mr International 2024 ممثلاً بلده لبنان في هذه المسابقة العالمية وحتى هذه المرحلة يتصدر رواد تصويت الجمهور بفارق كبير عن منافسيه كما انه المرشح الأكثر حظاً لنيل اللقب بعد ان لفت الانظار بوسامته وشخصيته.
رواد كان قد شارك في مسابقة ملك جمال لبنان عام 2017 الا ان وكالة نضال بشراوي المسؤولة عن تنظيم المسابقة عينته لتمثيل بلده هذا العام في المسابقة العالمية. يذكر ان رواد هو رياضي ومدرب لياقة ويبلغ من العمر 35 عاماً.
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