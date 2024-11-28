ويجز يعلق على صلح رامي صبري له: سامحتني قبل ما أعتذر 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - علق مطرب الراب الشهير "ويجز" على تصريحات الفنان رامي صبري والتي أعلن من خلالها الصلح معه دون أي شروط لاعتبار ويجز في مكانة أو بمثابة شقيقه الصغير.
وجاء صلح رامي وطي صفحة الخلاف مع "ويجز" من خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" رداً على تعليق الشاعر تامر حسين على موضوع خلافهما، إذ كتب رامي صبري: حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكراً على كلامك الجميل اللي زيك..ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".
وقام ويجز بالرد على حديث رامي صبري خلال مقطع مصوّر عبْر خاصية ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام، ووجّه رسالة واضحة لـ رامي صبري، قال فيها: "هتكلم على فنان فاكر إنه عنده صلاحية يطلع يتكلم في أيّ وقت على أيّ حد والناس تسمع وتسكت، الفنان دا اسمه رامي، رامي دا بقى كل لما يقعد 5 شهور يزهق يطلع يتكلم في التليفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده، طيب أنت بتتكلم إمتى عن بتوع البوب اللي أنت منهم، على فنك ومجالك وكده".
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أغنية "أنا من كلمات ويجز، إنتاج وتسجيل مصطفى مصطفى، وكانت فيفى عبده روجت للأغنية، أمس عن طريق نشرها بقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك، معلقه عليه عليه قائلة:" أنا وويجز فى أغنية جديدة بعنوان أنا قريباً".
وجاء صلح رامي وطي صفحة الخلاف مع "ويجز" من خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" رداً على تعليق الشاعر تامر حسين على موضوع خلافهما، إذ كتب رامي صبري: حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكراً على كلامك الجميل اللي زيك..ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".
ويجزيعتذر لـ رامي صبريونشر " ويجز" مبادرة المطرب رامي صبري بالصلح معه عبر خاصية " الاستوري" بحسابه الرسمي على " انستغرام"، وكتب عليها .." “سامحتني قبل ما أعتذر أخلاق ملاك، بجد أحرجتني بأدبك حصل خير يا رامي وبعدين أخوك الصغير إيه أنت عجزت؟ أنت لسه صغير أوى بالتوفيق يا مجتهد يا شاطر".
بداية خلاف رامي صبري وويجزالجدير بالذكر، أن بداية الخلاف كانت عندما أجرى رامي صبري لقاءً في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، وقال: "المهرجان مش بيتغنى حلو والناس بتحبه وأنا ساعات بسمعه، لكن مش هو اللون اللي ممكن أغنيه. وويجز شاطر ومجتهد وفرض نجاحه وأغانيه معروفة، وأنا لسه عند كلامي إني مبفهمش كلمات أغانيه، فيه أغاني بتاعته لغاية دلوقتِ مبفهمش كلماتها".
وقام ويجز بالرد على حديث رامي صبري خلال مقطع مصوّر عبْر خاصية ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام، ووجّه رسالة واضحة لـ رامي صبري، قال فيها: "هتكلم على فنان فاكر إنه عنده صلاحية يطلع يتكلم في أيّ وقت على أيّ حد والناس تسمع وتسكت، الفنان دا اسمه رامي، رامي دا بقى كل لما يقعد 5 شهور يزهق يطلع يتكلم في التليفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده، طيب أنت بتتكلم إمتى عن بتوع البوب اللي أنت منهم، على فنك ومجالك وكده".
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" أنا " أغنية جديدة تجمع ويجز وفيفي عبدهوطرح ويجز خلال الساعات القليلة الماضية أغنية جديدة بعنوان " أنا" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة والذي تصدرت فيه فيفي عبده صورة غلافها وسط تفاعل الجمهور.
أغنية "أنا من كلمات ويجز، إنتاج وتسجيل مصطفى مصطفى، وكانت فيفى عبده روجت للأغنية، أمس عن طريق نشرها بقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك، معلقه عليه عليه قائلة:" أنا وويجز فى أغنية جديدة بعنوان أنا قريباً".
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