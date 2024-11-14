فيفي عبده تبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "العتاولة 2" مع أحمد السقا وطارق لطفي

ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة المصرية فيفي عبده لبدء تصوير أول مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" بداية الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت أسرة العمل من تصوير بعض المشاهد في ديكور العمل بمدينة الإسكندرية.



في المسلسل، تجسد فيفي عبده شخصية سيدة غنية تمتلك عدة محلات في المنطقة نفسها التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا، حيث تساعدهم في تطورات الأحداث، كما تشهد الأحداث دخول الممثلة المصرية زينة في صراعات مع زوجها، الذي يجسده أحمد السقا، في حين يسعى طارق لطفي وزوجته، التي تؤدي دورها ثراء جبيل، للصلح بينهما.