الخليج اليوم .. انفجارات هزت مطار الحديدة ومواقع في صنعاء وذمار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شنت بوارج أميركية ضربات على مواقع لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة الساحلية في اليمن.

وأفادت مصادر العربية/الحدث بأن 4 ضربات يعتقد أنها من جهة البحر استهدفت مواقع للحوثيين في الحديدة.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استهدف الطيران الأميركي بعدة غارات مواقع لميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة.

جاءت الغارات حينها بعد رصد إطلاق ثلاثة صواريخ حوثية من مناطق الدريهمي جنوب الحديدة، ومن منطقة باجل شرق المحافظة.

هجمات حوثية

ويشن الحوثيون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر من العام الماضي، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وأدت الهجمات إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، وتسببت في تعطيل التجارة العالمية، إذ قام أصحاب السفن بإعادة توجيه سفنهم بعيداً عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لإفريقيا.

يذكر أن الحوثيين كانوا استهدفوا أكثر من 150 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات بدون طيار منذ أكتوبر 2023، فقد استولت الجماعة على سفينة وأغرقت اثنتين في الحملة التي أسفرت أيضًا عن مقتل أربعة بحارة.