شكرا لقرائتكم خبر عن د. العيسى يستقبل كبار الباحثين والمُختصِّين بالشؤون السياسية والعلاقات الدولية بمجلس العلاقات الأمريكية الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض، وفدًا من كبار الباحثين والمُختصِّين بالشؤون السياسيَّة والعلاقات الدوليَّة بمجلس العلاقات الأمريكية الخارجية (سي إف آر)، بقيادة رئيس المجلس، السيد مايكل فرومان.

‏وجرى خلال اللقاء بحْثُ عددٍ من المُستجدَّات في السَّاحة الدوليّة، ومناقشة أهميّة تعزيز الشّراكة بين مراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية في القضايا المُعاصِرة ذات الصِّلة بمهامّ الرَّابطة، وفق رسالتها وأهدافها.