وفاة الموسيقار السوري عصمت رشيد عن عمر يناهز الـ 76 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي الموسيقار السوري عصمت رشيد بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة عن عمر يناهز الـ 76 عاماً.

​​​​​​وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا الخبر مشيرة الى ان الفنان السوري قدم العديد من الأغاني السورية المشهورة، منها "دقوا عالخشب" للمنتخب السوري، 'كان عندي غزال"، "كفك يا جميل".. وكتب نائب نقيب الفنانين الموسيقار هادي بقدونس عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : الفنان عصمت رشيد في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع خبر وفاته راجين الله ان يسكنه فسيح جناته.

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