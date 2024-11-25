ريان يكشف حالته الصحية بعد أشهر من استئصال كليته إثر إصابتها بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 نوفمبر 2024 01:24 صباحاً - منذ اللحظة الأولى لمعرفته خبر إصابته بمرض سرطان الكلية في مايو الفائت، أحب الفنان ريان مشاركة جمهوره كل تفاصيل حالته الصحية حيث وضعهم حينها بأجواء خضوعه لعملية استئصال كليته بعدما تبين أنها مصابة بـ مرض السرطان. وبعد أيام من خضوعه للعملية أطل حينها ريان بفيديو مطمئناً جمهوره أن العملية تكللت بالنجاح. ولكن ما آخر التطورات الصحية للفنان ريان بعد مرور 6 أشهر على إجراء العملية الجراحية؟

ريان: اليوم أجريت فحوصات روتينية ادعولي



بعد إجرائه منذ 6 أشهر عملية استئصال كليته لإصابتها بـ مرض السرطان، يخضع الفنان ريان باستمرار لفحوصات طبية دورية حيث طمأن مؤخراً جمهوره على حالته الصحية بعد أن كان منذ أسبوعين قد خضع للفحوصات. ونشر حينها صورة له عبر حسابه على إنستغرام من المستشفى بعد خضوعه للفحوصات الطبية ومنها إجراء فحص الدم كما بدا في الصورة وعلق عليها" اليوم أجريت فحوصات روتينية ادعولي انشالله كل شي يكون منيح والحمدلله ع كل نعم ربنا ...بشكر محبتكن...بحبكن".

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ريان: بحب طمّن الجميع أنو نتيجة التحاليل ممتازة



وبعد صدور نتيجة الفحوصات الطبية، شارك الفنان ريان مؤخراً فرحته مع متابعيه عن شفائه وتعافيه وأنه بخير والنتيجة سليمة مبدياً حماسته لعودته لحياته الفنية وحفلاته كاشفاًً عن تحضيره لأغنية جديدة وأوحى من خلال الهاشتاغ الذي ضمنه لتعليقه أنها تحمل عنوان "ما بزعل ع حد". ونشر ريان صورته عبر حسابه على إنستغرام وهو يبتسم على خلفية أغنيته "حكيو عينيك" وكتب ريان تعليقاً نقل من خلاله فرحته لجمهوره "بحب طمّن الجميع أنو نتيجة التحاليل ممتازة والحمدلله ع كل شي وبشكر دعواتكم وصلواتكم وهلق صار وقت نرجع بأحلى حفلات وبأجمل أغنية وانا أكيد رح تحبوها...حضروا حالكن يا حبايب القلب والروح... #ما_بزعل_ع_حد".

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ريان بعد مرور 5 أشهر على عمليته

وفي أكتوبر الفائت، خصّ ريان متابعيه بتعليق بعد مرور خمسة أشهر على إجراء العملية الجراحية لاستئصال كليته التي كانت مصابة بـ مرض السرطان وشكرهم من خلاله على دعائهم له بالشفاء حيث نشر صورة له عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها "اليوم صاروا ٥ شهور على عمليتي بفضل الله ومحبتكن....بحبكن من قلب".

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