شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أركان توعوية طبية وفنية في المخيم الصحي بـ"شتاء جازان" والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الوعي الصحي

الدمام - شريف احمد - انطلقت أمس الأحد، فعاليات المخيم الصحي الشتوي التي ينظمها فرع وزارة الصحة بمنطقة جازان، تزامنًا مع مهرجان شتاء جازان 2025، تحت شعار "شتاء جازان.. صحة ووعي"، وذلك في واجهة مدينة جيزان البحرية.وأوضح مدير القطاع غير الربحي بفرع وزارة الصحة بجازان محمد بن حسين دراج، أن المخيم يأتي ضمن حزمة الخدمات الصحية التي يقدمها الفرع على مدى 10 أيام، بالشراكة مع العديد من الجهات غير الربحية في المنطقة.وأشار إلى أن المخيم الصحي يشمل العديد من الأركان التوعوية الطبية والفنية، إلى جانب فرق التطوع الصحي وبنك الدم الإقليمي، وتوزيع منشورات تثقيفية تهم زوار موسم شتاء جازان.بالإضافة إلى جملة من الأنشطة الصحية والفعاليات التوعوية، والدورات واللقاءات الطبية، والمسابقات الترفيهية التي تشارك فيها الطواقم الطبية وفرق التوعية من إدارة الصحة العامة.ويهدف المخيم إلى تعزيز الوعي الصحي بين زوار المهرجان وسكان المنطقة، خاصةً في مجال الوقاية من الأمراض المزمنة.فضلًا عن تقديم الفحوصات الطبية المجانية والاستشارات الصحية لزيادة التثقيف الصحي، وذلك ضمن مبادرات وجهود صحة جازان للتكامل مع المنظمات الصحية غير الربحية لتحقيق أهداف برنامج التحول الصحي.إضافة إلى تعزيز رؤية المملكة 2030 من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودة وكفاءة الرعاية الصحية في المنطقة.