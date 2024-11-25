شكرا لقرائتكم خبر عن مع رياح شديدة السرعة.. أمطار غزيرة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من 6 مناطق اليوم الاثنين، تبدأ في معظمها الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وارتفاع الأمواج على الأماكن الساحلية، واحتمال تكوّن الأعاصير القمعية على الليث والشعيبة في منطقة مكة المكرمة. أماكن هطول الأمطار المنطقة الشرقية: الخفجي والنعيرية وقرية العليا.

الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية والشعيبة والعاصمة المقدسة والليث وأضم وميسان وبنيب يزيد وجذم ويلملم والطائف والعرضيات.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء.

الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن.

عسير: النماص وبلقرن وتنومة.