الامارات | 23 قتيلًا إثر تدهور حافلة بالبرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 نوفمبر 2024

لقي 23 شخصًا مصرعهم في شرق عندما انحرفت حافلة على طريق جبلي وسقطت في وادٍ بولاية ألاغواس، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وأكدت خدمات الإنقاذ مقتل 22 شخصًا على الفور، فيما توفيت امرأة حامل لاحقًا في المستشفى، حسبما نقلت حكومة ألاغواس الإقليمية في بيان، أوردته وكالة "فرانس برس".



وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن أسفر أيضًا عن عدد كبير من الإصابات، مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقل 40 شخصًا.



من جانبه،أعلن حاكم الولاية، باولو دانتاس، الحداد ثلاثة أيام نتيجة لهذه "المأساة".

ووقع الحادث في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها تسمى سيرا دا باريغا.