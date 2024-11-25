شكرا لقرائتكم خبر عن آليات مبتكرة.. "شؤون الحرمين" تكشف عن استراتيجيتها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

ترسيخ ريادة المملكة

تطوير الخدمات الدينية

تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين

الدمام - شريف احمد - دشّنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، الإستراتيجية والهيكل التنظيمي الجديد والموقع الإلكتروني بهويته الإبداعية، وهوية الرئاسة الجديدة.وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس‬، أن تدشين‬ استراتيجية والهيكل التنظيمي الجديد والموقع الإلكتروني، وهوية الرئاسة؛ تأتي بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للرئاسة.وأكد أن هذه التدشينات تستهدف الارتقاء بمستوى أداء مسؤولي الإدارات الدينية ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعزيز رضا قاصدي الحرمين الشريفين دينيا.ويأتي هذا بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للرئاسة في نشر الهداية للعالمين وتقديم أفضل الخدمات الدينية لزائري الحرمين الشريفين وقاصديهما، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله- ومواكبة للمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ ريادة المملكة دينيًا في العالم، وتعزيز صورتها المشرقة في وجدان المسلمين حول العالم، بما تقدمه من رعاية وسخاء للحرمين الشريفين، وإسهامها في تقديم العناية والاهتمام للإنسانية جمعاء؛ تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.فيما تعكس هوية الرئاسة التزامها بتطوير خدماتها الدينية، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في تقديم أفضل الخدمات الدينية للقاصدين والزائرين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر ‏‏وتحتوي الهوية الجديدة على الرمزية المهمة لثلاثة مسارات وأبعاد.وتشمل "البُعد الديني والإسلامي" الذي تمثله الكعبة المشرفة والمحراب النبوي ومنارتا المسجد الحرام والمسجد النبوي، و"البُعد الوطني" ويمثله شعار الوطن السيفان والنخلة والرواق السعودي المحيط بالهوية، و"البُعد الثالث العالمي الحضاري" في إشعاع الهداية للعالمين.ويأتي هذا انطلاقًا من قوله تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ)، وقوله عز وجل: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)، إضافة إلى البُعد الجمالي في التصميم والألوان وحاملة المصحف.فيما يندرج الهيكل الإداري والتنظيمي ضمن استراتيجية الرئاسة طموحة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وذلك من خلال تنفيذ برامج عملية وآليات مبتكرة وخطط إدارية محكمة تعزز مبادئ الوسطية والاعتدال في جميع الأنشطة والبرامج المقدمة في الحرمين الشريفين.ويهدف الموقع الإلكتروني إلى إيصال رسالتها الدينية الوسطية للعالم بعدة لغات، وبث خطب الجمعة من الحرمين والدروس العلمية والمحاضرات الإرشادية التوجيهية.هذا إضافة إلى نشر الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاح للمنظومة الدينية، وذلك لإثراء التجربة الدينية الرقمية للحرمين الشريفين وفق أعلى المعايير، وتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين‬.