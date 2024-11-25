كالين جورجيسكو المؤيد لروسيا يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

تصدّر المرشّح المؤيّد لروسيا كالين جورجيسكو (Călin Georgescu)، الجولة الأولى من الانتخابات الرّئاسيّة الرّومانيّة الّتي جرت أمس، متقدّمًا على رئيس الوزراء المؤيّد لأوروبا مارسيل شيولاكو.

وقد حصل جورجيسكو (62 عاما) المنتمي إلى اليمين المتطرّف على 22,59%، في مقابل 19,55% لشيولاكو، وذلك بعد فرز 98,66% من الأصوات. فيما حلّت إيلينا لاسكوني (52 عامًا)، وهي رئيسة بلديّة مدينة صغيرة تترأس حزبًا من اليمين الوسط، في المركز الثّالث بحصولها على 18,84% من الأصوات، أمام المرشّح القومي جورج سيميون الّذي نال 13,94% من الأصوات.

ومن المقرّر إجراء الجولة الثّانية من الانتخابات في 8 كانون الأوّل المقبل.