السعودية | المرور: استقبال طلبات إنشاء 9 مدارس لتعليم القيادة مستمر حتى 13 ديسمبر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المرور: استقبال طلبات إنشاء 9 مدارس لتعليم القيادة مستمر حتى 13 ديسمبر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نوف الحربي أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي، استمرارها في استقبال طلبات إنشاء تسع مدارس جديدة لتعليم القيادة في مختلف مناطق المملكة، وذلك حتى تاريخ الثالث عشر من ديسمبر 2024.

وكانت في وقتٍ سابقٍ قد أعلنت الإدارة العامة للمرور، مشروعاً لإنشاء (9) مدارس لتعليم القيادة؛ موزعة على بعض مناطق المملكة، داعيةً الراغبين من الشركات للتقديم.

وأوضحت “الإدارة” أن المدارس موزعة؛ كالآتي: “مدرسة في كل من مدينة الرياض ومدينة نجران وحاضرة الدمام ومحافظات: رأس تنورة والحناكية وطريف والخرمة، ومدرستان في محافظة جدة”.