شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 126 كيلوجرامًا من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 126 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن المخالفين وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.