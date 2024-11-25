شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته لمواجهة أنيمبا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل النادي المصري ، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تدريباته استعداداً لمواجهة أنيمبا النيجيري الأربعاء المقبل، في مستهل مشوار الفريق البورسعيدي بدور المجموعات في الكونفدرالية، والتي تقام باستاد السويس الجديد.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل السابع والعشرين من نوفمبر.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول " موديبو ساماكي " ، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي" ، فيما يقوم " سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

وأسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025، عن وقوع النادي المصري في المجموعة الرابعة رفقة نادي الزمالك، أنيمبا النيجري، وبلاك بولز من موزمبيق.

ويلتقي المصري مع أنيمبا النيجيري في مستهل مشواره بدور المجموعات يوم 27 نوفمبر الجاري، على أن يواجه بلاك بولز الموزمبيقي خارج الديار يوم 8 ديسمبر المقبل.