أعلنت الرّئاسة التّركيّة أنّ "الرّئيس ​رجب طيب أردوغان​ أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، بحثا خلاله في العلاقات الثّنائيّة بين تركيا وروسيا، إلى جانب القضايا الإقليميّة والعالميّة ذات الاهتمام المشترك". ولفتت في بيان، إلى أنّ "أردوغان أشار إلى أنّهم يهدفون إلى زيادة التّعاون في العديد من المجالات، وعلى رأسها زيادة حجم التّبادل التّجاري بين تركيا وروسيا. وأفاد بأنّ تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوتّرات في المنطقة، والمساهمة في عمليّات السّلام".

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان لبوتين: تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوترات في المنطقة والمساهمة بعمليات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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