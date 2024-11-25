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نقيب الصحفيين: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب إشارة إيجابية لابد من تثمينها

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:18 م

تقدم خالد البلشى، نقيب الصحفيين  بخالص التهنئة للزملاء الصحفيين إبراهيم الدراوي وشريف عبد الغني وعبد الواحد عاشور وسامحي مصطفى وعلياء نصر الدين لرفع أسمائهم من قوائم الإرهاب اليوم ضمن قرار محكمة الجنايات بخصوص 716 مواطنًا بناءً على طلب النيابة العامة.
وتمنى خالد البلشى أن تشمل المراجعات القادمة باقي أسماء الزملاء المدرجين على القوائم، خاصة أن عددًا منهم ألغت محكمة النقض قرارات إدراجهم، وفي انتظار إعادة نظرها أمام الجنايات.

وتابع :"قرارات اليوم تبقى خطوة مهمة، وإشارة إيجابية لا بد من تثمينها، وتدفعنا لتجديد مطالبنا بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين تمهيدًا لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المؤلم، كما نتمنى أن تكتمل خطوة رفع اسم علياء بإدراجها على قوائم العفو وإطلاق سراحها"، موجها الشكر لكل من يبذل جهدًا في هذا الإطار.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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