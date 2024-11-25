الامارات | «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشارك في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان» في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات، وذلك في إطار احتفالات الدولة والعالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات تحت شعار «نحو بيجين + 30: اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة والفتيات»، والذكرى الـ30 لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.

تأتي الحملة - التي تستمر 16 يوماً عبر حسابات الجمعية للتواصل الاجتماعي - مواكبةً للحملة الدولية «اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة»، التي تركّز على الجهود الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات في جميع أنحاء العالم، وذلك اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري وحتى موعد بدء الاحتفال العالمي بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر المقبل.

وسيتم التعبير عن الحملة باللون البرتقالي، الذي يرمز إلى رؤية مستقبل مشرق يخلو من الاعتداءات الجسدية والنفسية والرقمية، والأنواع الأخرى من العنف ضد المرأة، انسجاماً مع الحملة الدولية وشعارها الرئيس «لوّنوا العالم برتقالياً» و«لا عذر».

وأكدت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان» بهذه المناسبة أهمية وقف العنف ضد المرأة والفتيات على المستوى الدولي، الذي يُشكّل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والعدالة والسلام واستيفاء الحقوق الإنسانية.

وتسلط الحملة الضوء على ما تضمنه إعلان ومنهاج عمل بيجين الصادر عام 1995، الذي يطالب بالتصدّي للعنف ضد المرأة، خصوصاً العنف الاقتصادي، وضرورة المساواة بين الجنسين، إلى جانب ما تضمنته التقارير الأممية التي كشفت عن ارتفاع العنف ضد المرأة والفتيات خلال الظواهر المناخية والأوبئة، ومنها جائحة «كوفيد 19».

وتبرز الحملة الجهود الوطنية لدولة الإمارات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات على المستوى العالمي، إضافة إلى الجهود الإقليمية مثل الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي انطلق من إمارة أبوظبي.