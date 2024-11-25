شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدى الذى اشتهر بأعماله الفنية المتنوعة والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، ويعد من عمالقة نجوم الفن عبر التاريخ.

اسمه الحقيقى محمد عماد الدين عبد الحميد حمدى، ولد فى سوهاج عام 1909 وحصل على دبلوم مدرسة التجارة، وبدأ موظفًا فى استوديو مصر، وترقى من رئيس حسابات إلى مدير للإنتاج، ثم مدير للتوزيع.

وكان عماد حمدى يهوى التمثيل من صغره ولذلك شارك فى أفلام دعائية فى وزارة الصحة ينتجها استوديو مصر، وكانت بدايته الحقيقية فى 1945 فى فيلم السوق السوداء، وكان يتميز بأدائه الانفعالى الهادئ، فضلا عن صوته المميز.

وقام ببطولة العديد من الأفلام المهمة فى السينما المصرية منها "خان الخليلى، وميرامار، وثرثرة فوق النيل، وبين الأطلال، وإنى راحلة، عن روايتين ليوسف السباعى، و"أم العروسة"، "سواق الأتوبيس" و"المذنبون" و"الأبرياء" و"المخادعون" و"ميرامار" و"فارس بنى حمدان" و"الراهبة" و"لا تطفئ الشمس" و"الرباط المقدس" وبين الأطلال و"المرأة المجهولة".

وعلى الرغم من كثافة أعماله فى الفترات التالية لكن ابتعدت أدواره عن الشخصيات الرومانسية التى اعتاد أن يقدمها فى السابق.

وتزوج من الراقصة حورية محمد ثم من الفنانة فتحية شريف وأنجب منها طفلًا اسمه نادر، ثم من الفنانة شادية ثم الفنانة نادية الجندى وأنجب منها هشام، وكان آخر أعماله فيلم سواق الأوتوبيس عام 1982 ثم فيلم النشالة مع محمود ياسين ونيللى سنة 1984 ومن إخراج حلمى رفلة.