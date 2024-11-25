شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار The Penguin.. أحمد أمين "أوز" وطه الدسوقي "فيكتور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد أمين، متابعيه بصورة كوميك ساخرة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، ظهر فيها وهو بجوار الفنان طه الدسوقي، في أحد مشاركاتهما وسرعان ما شبهممها المتابعون بشخصيات أوز وفيكتور في مسلسل The Penguin، حيث ارتدى أمين بدلة وظهر بجسد ممتلئ على غرار شخصية البطريق في المسلسل، بينما ظهر الدسوقي بجسد نحيف في إشارة إلى فيكتور.



The Penguin

وعلى سياق آخر، قال الفنان أحمد أمين، إنه يُعرف نفسه كمُمثل، مشيرًا إلى أنه ظل حوالي 35 عامًا، لا يعرف ما يقوم به بشكل حقيقي، حيث كان مهتمًا في إحدى الفترات بالموسيقى، بالإضافة إلى الكتابة والصحافة، فضلاً عن كونه خريج كلية فنون جميلة.

وأضاف خلال برنامج "كاستنج" الذي يذاع على قناة "dmc": "أنا قعدت 35 سنة مش عارف أنا بعمل إيه، بس أنا دلوقتي ممثل، ولما كنت بمثل وأنا صغير، كانت دي بتبقى أسعد أوقات حياتي، وكنت ببقى مبسوط أوي، ومتألق أوي وحاسس بالطفل اللي جوايا".

وقال: "لما قعدت انشغلت في الرسم والصحافة والمزيكا، كنت حاسس إن في حاجة مش مظبوطة، وكنت كل ما افتكر الأيام اللي كنت بمثل فيها وأنا صغير، كنت بقول إن دي أحلى أيام".

وتابع: "شغلي في الكتابة، أفادني كتير في مشواري، لأنه مبدئيًا في علاقة قوية بين ضعف الشخصية المكتوبة وبين العيب الدرامي، لأن ممكن تكون الشخصية بتعمل حاجة أنا مش مقتنع بيها".

وقال: "في ممثل صاحب مشروع وفي ممثل لا، ومش لازم كل الممثلين يبقوا أصحاب مشاريع، والأستاذ عادل إمام كان بيغير أجيال من المخرجين والكتاب والممثلين".