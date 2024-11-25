شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم الكبير علي الحجار حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها الزين والزينة وعلى قد ما حبينا والليل وآخره وزى الهوا وغيرها.

يذكر أن على الحجار يشارك فى الوقت الحالى فى مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج المسرح القومي، بإدارة الدكتور أيمن الشيوي، والتابع للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، ويشاركه في البطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، دنيا النشار، مايكل سيدهم، أسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد.

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.