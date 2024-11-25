شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا تعلن استعدادها لـ "صدمات ترامب الاقتصادية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، إنه بصدد اتخاذ خطوات لحماية بلاده من "أي صدمة اقتصادية" قد تسببها إدارة دونالد ترامب القادمة.

وتابع: "أعتقد أن الرئيس ترامب يعني ما يقوله فيما يتعلق بموقفه بخصوص التجارة والرسوم الجمركية. ترامب والاتحاد الأوروبي وأضاف: ولهذا السبب فإنني بصدد إعداد بلدي والعمل مع نظرائي في الاتحاد الأوروبي لإعداد التكتل لهذا التغيير.

ودعا إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر في محاولة للاستفادة من ارتفاع شعبية حزبه في استطلاعات الرأي، وتراجع شعبية الحزب المعارض الرئيسي شين فين. توفير الحماية ضد أي تحديات وذكر أنه بصدد تخصيص أموال لتوفير الحماية ضد أي تحديات محتملة تفرضها السياسة التجارية الأمريكية.

وواصل هاريس قائلًا: "إن أيرلندا قادرة على التعامل مع هذا الأمر بثقة، ولا يمكننا أن نكون متراخين، ولهذا السبب فإن حزبي بصدد تخصيص مبلغ كبير للغاية في صناديق مستقبلية لحماية بلادنا من أي صدمة اقتصادية".