وتأتي المبادرة امتدادا لرعاية المركز عددا من الاتفاقيات بين شركات التمور السعودية ومنصة «علي بابا»، وذلك سعيا إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين الدوليين، وتسويق التمور السعودية من خلال المنصة، مما يفتح آفاقًا جديدة لشركات التمور السعودية من أجل زيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.
وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيته في دعم المزارعين وتجار التمور، لرفع صادرات المملكة من التمور ومنتجاتها التحويلية، كون التمور منتجا صحيا يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية.
ويعمل المركز من خلال هذه المبادرة على تمكين الشركات المحلية من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والتوجه نحو التحول الرقمي في عمليات التسويق. كما يسعى إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات، لضمان تحسين جودة الإنتاج، وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
وتُعد المملكة العربية السعودية من أكبر منتجي ومصدري التمور في العالم، لذا تسعى إلى استغلال إمكاناتها الكبيرة في هذا القطاع لزيادة صادراتها غير النفطية، مما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة المملكة كداعم رئيسي لأسواق التمور العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر جناح رقمي للتمور السعودية على منصة علي بابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.