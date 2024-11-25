"معاريف" عن سفير إسرائيل بواشنطن: قريبون من التوصل لاتفاق بلبنان وقد يحدث ذلك بغضون أيام

لفتت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، إلى أنّ "اللّيلة الماضية، جرى نقاش بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حول مسألة التّنظيم في الشمال. انتهت المناقشة ليلًا، وقال مسؤولون سياسيون في إسرائيل بعد ذلك: "نحن في الطّريق إلى التّسوية. قد لا نوقّع غدًا، لكن هناك رغبة لدى جميع الجهات، والدّيناميكيّات حتّى الآن إيجابيّة".

وأشار إلى أنّ "وكيل وزارة الدّفاع الأميركيّة لشؤون الشّرق الأوسط دان شابيرو يصل اليوم إلى إسرائيل، وسيلتقي بوزير الدّفاع يسرائيل كاتس وعدد من كبار المسؤولين الآخرين. وقال مسؤول سياسي صباح اليوم: "لا تزال هناك نقاط يجب إغلاقها، ويبدو أنّ الاتفاق قريب".

وذكرت "معاريف" أنّ "سفير إسرائيل لدى الولايات المتّحدة الأميركيّة مايكل هرتزوغ، قال هذا الصّباح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نحن قريبون من التّوصّل إلى اتفاق في ​لبنان​، ويمكن أن يحدث ذلك في غضون أيّام. نحن بحاجة فقط إلى إغلاق الزّوايا الأخيرة".