"الجديد": الجيش الإسرائيلي فجّر عددا من المنازل في بلدة الخيام

أفادت قناة الجديد، بأن الجيش الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة الخيام.

وكانت قد أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، عن سماع دوي انفجار هائل في مدينة الخيام.

وفي وقت سابف استهدفت غارات وانفجارات وقصف مدفعي عنيف مجرى نهر الليطاني - منطقة الخردلي.

وشهدت الخيام قصفا مدفعيا عنيفا وتمشيطا بالاسلحة الرشاشة.

ومنذ صباح اليوم، تعرضت تل أبيب وحيفا وبلدات عدة في الجليل لصواريخ أطلقها حزب الله أدت إلى إلحاق دمار وسقوط إصابات بين الإسرائيليين.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.