سفارة إيران بالإمارات: نرفض مزاعم ضلوع طهران في قتل حاخام يهودي

أشارت سفارة إيران في أبوظبي، في بيان لوكالة "رويترز"، الى أن "طهران ترفض مزاعم عن ضلوعها في مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان في الإمارات".
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، أن "السلطات الإماراتية المختصة ألقت القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي" الإسرائيلي تسفي كوغان الذي فُقد في الإمارات وعُثر على جثته بعد 3 أيام.
وذكرت الداخلية الإماراتية أن "الإمارات عصية على كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن المجتمع".
في وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "أنني أعرب عن صدمتي العميقة إزاء اختطاف ومقتل تسفي كوغان" في الإمارات.
ورأى في كلمة له إن "مقتل المواطن الإسرائيلي تسفي كوغان هجوم إرهابي إجرامي معاد للسامية"، مضيفًا "ستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل وستقدم قتلة تسفي كوغان ومن أرسلهم إلى العدالة ولن تتسامح معهم".
وذكر نتانياهو "أننا سنعزز روابطنا مع الإمارات خاصة في مواجهة محاولات محور الشر لإلحاق الضرر بعلاقات السلام بيننا".
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