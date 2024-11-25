الامارات | «الأرصاد»: انخفاض في «الحرارة» وضباب محتمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضاً في درجات الحرارة مع تشكّل الضباب على مناطق مختلفة من الدولة، خلال الأيام الأربعة المقبلة، وسيكون الطقس بوجه عام صحواً وغائماً جزئياً.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في نشرته، أن طقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر سُحُب منخفضة شرقاً وشمالاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة،ويكون طقس غد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الساحلية والجزر، ورطباً ليلاً وصباح بعد غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.