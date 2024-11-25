"البيت الأبيض": الإمارات بلد التعايش وأجهزتها الأمنية تملك الكفاءة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: وصف "البيت الأبيض" الأميركي مقتل الحاخام زفي كوغان في دولة الإمارات بأنه "جريمة مروعة ضد كل من يدافع عن السلام والتسامح والتعايش".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت في بيان: "لقد كان هذا الحادث هجوما أيضا على دولة الإمارات، وهي الدولة التي تشتهر بأنها ترفض التطرف والعنف على نطاق واسع".

وقال البيان الأميركي إن الولايات المتحدة على اتصال بالسلطات الإماراتية والإسرائيلية، وتقدم دعمها للجميع، كما أشاد المتحدث الأميركي بكفاءة الأمن الإماراتي، وبخطوة اعتقال العديد من المشتبه بهم في مقتل زفي كوغان على وجه السرعة.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية، قد أعلنت الأحد، أنها ألقت القبض على 3 أشخاص مسؤولين عن مقتل الحاخام تسفي كوغان الذي كان مقيماً في الإمارات، وقالت إن العملية تمت "في وقت قياسي".

وأكدت الوزارة في بيانها الصادر مساء الأحد "قدرة الإمارات على التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المجتمع".

وذكر البيان أنه بعد أن تقدمت عائلة كوغان ببلاغ عن اختفائه، تم فتح تحقيق، وسيتم الإعلان عن النتائج الكاملة للتحقيق عند الانتهاء منه.

وأضاف البيان:"إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بكافة مؤسساتها، لن تدخر جهداً لمنع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين على أرضيها والزائرين لها، فجميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع وضمان استدامة أعلى مستويات الأمن والسلامة التي تم ترسيخها منذ تأسيس الدولة".