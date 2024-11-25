شكرا لقرائتكم خبر عن المديرية العامة للسجون تنفذ برامج تدريبية لـ (222) نزيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، برامج تدريبية لـ (222) نزيلًا في مجال الزراعة المحمية، وذلك في إصلاحيتي الرياض وجدة.

وشملت البرامج التدريبية، التي تأتي ضمن الشراكة بين المديرية العامة للسجون ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إنشاء (6) بيوت محمية لتأهيل وتدريب النزلاء على زراعة وإدارة البيوت المحمية بتقنيات الزراعة دون تربة، لإكسابهم الخبرات اللازمة لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل بعد انتهاء محكومياتهم.

