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جورجيسكو يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا

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ابوظبي - سيف اليزيد - تصدّر المرشح كالين جورجيسكو الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية متقدما على رئيس الوزراء مارسيل شيولاكو، مثيرا بذلك مفاجأة في رومانيا.
 وحصل كالين جورجيسكو (62 عاما) المنتمي إلى اليمين المتطرف على 22,59%، في مقابل 19,55% لشيولاكو، وذلك بعد فرز 98,66% من الأصوات. 
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات في 8 ديسمبر.
وأدلى الرومانيون بأصواتهم الأحد في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.وفتحت مراكز الاقتراع السابعة صباحا (05,00 ت غ) وأغلقت عند الساعة 21,00.
ومع هذا الاقتراع، ينطلق أسبوعان من الانتخابات في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، مع انتخابات تشريعية في الأول من ديسمبر ومع الدورة الثانية للاقتراع الرئاسي في الثامن منه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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