بوب ديلان يعبّر عن إعجابه بأغنية "Joy" لـ نيك كيف وفرقة The Bad Seeds

ميرنا وليد - بيروت - أعرب المغني العالمي بوب ديلان عن إعجابه بالمغني نيك كيف و فرقة The Bad Seeds بعد حضور حفلهم الأخير في العاصمة الفرنسية باريس ضمن جولتهم الحالية "Wild God"، وكتب ديلان عبر حسابه قائلاً : "شاهدت نيك كيف في باريس مؤخرًا في Accor Arena، وأدهشتني أغنيته *Joy* حيث يقول: 'We've all had too much sorry, now is the time for joy'.

"

تعد أغنية " Joy " إحدى أغاني ألبوم "Wild God" الأخير لنيك كيف و فرقة The Bad Seeds، الذي صدر في آب الماضي.