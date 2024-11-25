ميرنا وليد - بيروت - أعرب المغني العالمي بوب ديلان عن إعجابه بالمغني نيك كيف و فرقة The Bad Seeds بعد حضور حفلهم الأخير في العاصمة الفرنسية باريس ضمن جولتهم الحالية "Wild God"، وكتب ديلان عبر حسابه قائلاً : "شاهدت نيك كيف في باريس مؤخرًا في Accor Arena، وأدهشتني أغنيته *Joy* حيث يقول: 'We've all had too much sorry, now is the time for joy'.
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تعد أغنية " Joy " إحدى أغاني ألبوم "Wild God" الأخير لنيك كيف و فرقة The Bad Seeds، الذي صدر في آب الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوب ديلان يعبّر عن إعجابه بأغنية "Joy" لـ نيك كيف وفرقة The Bad Seeds لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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