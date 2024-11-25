شكرا لقرائتكم خبر عن وايلي ومحمود الحسيني يجتمعان من جديد في مزيكا صالونات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الثنائي محمود الحسيني، ووايلي، من جديد بعد نجاح أغنيتهما "العبد والوايلي" التي طرحت من سنوات وحققت شعبية كبيرة، ولكن تلك المرة ضمن الحلقة الخامسة من برنامج ريد بل مزيكا صالونات، الذي يعرض كل ثلاثاء عبر فضائية CBC.

ومن المقرر أن يشارك الثنائي "الحسيني ووايلي" في عمل جديد ضمن أحداث الحلقة الخامسة من برنامج ريد بل مزيكا صالونات، المقرر طرحها الثلاثاء المقبل عبر قناة CBC، حيث إن الثنائي يعمل لمدة ثماني ساعات داخل أحد الاستوديوهات للخروج بأغنية جديدة تطرح بعدها بساعات عبر منصة اليوتيوب.



الحسيني في الكواليس



الحسيني ووايلي

وسبق وطرح المطرب الشعبي طارق الشيخ، مع المطرب كريم أسامة، أحدث أغانيهم بعنوان "مانالوهاش" بتوقيع كولبيكس، في تعاون جديد بينهما ضمن الحلقة الرابعة من برنامج ريد بُل مزيكا صالونات الذي يذاع عبر فضائية CBC كل يوم ثلاثاء، وبلغت مدة الأغنية دقيقتين ونصف.

واستضاف برنامج ريد بل مزيكا صالونات في حلقته الرابعة ضمن الموسم الخامس، كل من طارق الشيخ وكريم إسامة، حيث تعد تلك المشاركة الأولي لهما سويًا فى البرنامج.

وسبق استضاف برنامج ريد بل مزيكا صالونات في حلقته الثانية ضمن الموسم الخامس، كل من ليجي-سي والأخرس، حيث تعد تلك المشاركة الثانية للأول فى البرنامج بعد ظهوره لأول مرة فى الموسم الثانى مع المطرب محمد عدوية، وتعد المرة الأولى لـ"أخرس"، وفي الحلقة الأولي كل من مطربا الراب مروان بابلو ومولوتوف، واللذان طرحا أغنية "لأبعد مدى".



الحسيني



الحلقة الخامسة



وايلي في الحلقة الخامسة