الامارات | «منتدى الشبكة العالمية للأديان» يطلق «نداء أبوظبي» لحماية الطفل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت في أبوظبي أعمال المنتدى السادس للشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال، الذي يستضيفه تحالف الأديان من أجل أمن المجتمعات، بإصدار «نداء أبوظبي»، بحضور قادة أديان ومفكرين ومختصين دوليين، شاركوا على مدار ثلاثة أيام في حوارات معمقة، تعزّز جهود حماية الأطفال وتحفظ كرامتهم، من خلال توحيد الرؤى ووجهات النظر، وتعزيز دور قادة الأديان في إيجاد حلول للمخاطر التي تواجه الأطفال حول العالم.

وتم الإعلان عن البيان في حفل أقيم بواحة الكرامة، حضره الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم، العلامة عبدالله بن بيه، ورئيس منظمة أريغاتو الدولية ومنسق الشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال، القس كيشي مياموتو، ورئيس اللجنة التنظيمية الدولية للمنتدى السادس للشبكة العالمية للأديان للأطفال، كول غوتام، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم بنت عبدالله الفلاسي، والرئيس التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، دانة حميد، والأمين العام لـ(GNRC) مدير منظمة أريغاتو الدولية في نيروبي، الدكتور مصطفى علي، ونائب رئيس اللجنة التنظيمية الدولية للمنتدى السادس للشبكة العالمية للأديان للأطفال، الدكتور فينو أرام.

وتضمن إعلان أبوظبي بشأن بناء عالم مفعم بالأمل للأطفال، الذي تم إطلاقه في واحة الكرامة بالعاصمة أبوظبي، التأكيد على التزام جماعي بضمان حق كل طفل في مستقبل آمن ومستدام، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية وموحدة عبر الأديان والحكومات والمجتمع المدني، وحدد خطة عمل تركز على بناء عالم آمن ومستدام للأطفال.

وتعهد الموقعون على الإعلان، الذي تم وضعه بالتشاور مع أكثر من 100 من كبار القادة من المنظمات الدينية والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، برفع أصوات الأطفال، والحفاظ على كرامتهم، والعمل بتعاطف ومسؤولية لخلق مستقبل أكثر إشراقاً.