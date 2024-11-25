شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يواجه أبو قير للأسمدة والقناة مع لافيينا بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة من دورى المحترفين بإقامة خمس مواجهات متكافئة بعد وصول قطار المسابقة لمرحلة الجد، وأصبح لكل نقطة حسابها الخاص، سواء للفرق التي تنافس على الصعود أو التي تصارع من أجل البقاء .



فعلى ملعبه يستضيف القناة نظيره لافيينا في لقاء قوى ، يدخل أصحاب الأرض اللقاء في المركز التاسع برصيد 12 نقطة ويبحثون عن الفوز لتهدئة الأوضاع بعدما هدد أحمد العجوز المدير الفني بالرحيل نهاية الأسبوع الماضى ، في الوقت الذى يبحث فيه الضيوف بقيادة حسين شكرى عن الفوز الأول مع أبناء الأسيوطى لتثبيت أٌقدامه مع الفريق .



على ملعب عثمان أحمد عثمان يستضيف المقاولون العرب نظيره ديروط في لقاء يبحث فيه أبناء المقاولون عن الفوز للإستمرار في مزاحمة وادى دجلة على الصدارة بينما يحاول ديروط بقيادة علاء إبراهيم مواصلة العروض الجيدة للإستمرار بالدورى على أقل تقدير .



كما يلتقى الترسانة بإستاد حسن الشاذلى مع أبو قير للأسمدة في أقوى مواجهات الجولة ، أبناء ميت عقبة يدخلون اللقاء وفى جعبتهم 13 نقطة في المركز السابع ، بينما يحتل أبوقير المركز الخامس برصيد 14 نقطة ، وتختتم مواجهات الجولة بلقاءيي بترول أسيوط مع المنصورة ، وبلدية المحلة مع أسوان .