شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص أثناء تفقده مدرسة في منطقة الفيضانات الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخص حتفه في حادث أثناء عمله في مدرسة بشرقي إسبانيا تضررت جراء العواصف والفيضانات الشديدة الشهر الماضي.

وأكدت بيلار بيرنابي، ممثلة الحكومة المركزية في مدريد في منطقة فالنسيا المتمتعة بالحكم الذاتي، وفاة الشخص.

وأصيب عامل آخر في المدرسة الواقعة في بلدية ماساناسا، جنوب غربي العاصمة الإقليمية فالنسيا، عندما انهار سقف المدرسة جزئيا صباح اليوم.

وكان الشخصان يتفقدان حالة المبنى ويقومان بأعمال تنظيف عندما وقع الحادث.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في منشور على تطبيق إكس، عن تعازيه لأسرة وأصدقاء المتوفى.

وتقع ماساناسا في المنطقة الأكثر تضررا جراء الفيضانات المفاجئة والأمطار الغزيرة غرب وجنوب من مدينة فالنسيا.

