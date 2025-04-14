شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو الولايات المتحدة الى "إلغاء كامل" للرسوم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

السلع المعفاة من الجمارك

رسوم على أشباه الموصلات

الدمام - شريف احمد - دعت الصين الولايات المتحدة الأحد إلى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل كامل، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة الجمعة إعفاء السلع المتعلقة بالتكنولوجيا المتطورة منها.وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان: ندعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوة كبيرة لتصحيح أخطائها، وإلغاء الممارسة الخاطئة المتمثلة في فرض رسوم جمركية متبادلة بشكل كامل، والعودة إلى المسار الصحيح من الاحترام المتبادل.ووسط حرب تجارية مع الصين أثارت حالة من الإرباك في الأسواق المالية، غيّرت الولايات المتحدة موقفها الجمعة وقررت إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها دونالد ترامب.ووصفت وزارة التجارة الصينية يوم الأحد هذا الاجراء بأنه خطوة صغيرة، مشيرة إلى أنها "تقيم تأثيرها".وتغطي الإعفاءات التي نشرت مساء الجمعة في إشعار صادر عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي، سلعًا إلكترونية مختلفة، من بينها الهواتف الذكية ومكوّنات تدخل الولايات المتحدة من الصين، وتخضع حاليًا لتعرفة جمركية إضافية بنسبة 145%.ويعود هذا القرار بالفائدة خصوصًا على شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل آبل التي تصنع هاتف آي فون والمنتجات الرئيسية الأخرى للعلامة التجارية في الصين.وردت بكين يوم الجمعة على ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على كل المنتجات الأمريكية إلى 125%، اعتبارًا من السبت.وتشير بيانات الجمارك الأمريكية إلى أن السلع المعفاة تمثل أكثر من 20% من الواردات الصينية، بحسب الباحث في مؤسسة راند جيرارد ديبيبو.لكن رغم ذلك، قد تبقى أشباه الموصلات هدفًا لرسوم جمركية خاصة بهذا القطاع كان ترامب اقترح فرضها على الواردات من كل البلدان.وقال ترامب السبت إنه سيقدم الاثنين إجابة محددة للغاية على ما إذا كان سيفرض رسومًا مستقبلية على أشباه الموصلات.وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان يوم الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب "لم تحل أي مشكلة من مشكلات الولايات المتحدة، كما قوّضت النظام العالمي للاقتصاد والتجارة".وحذّر وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الجمعة خلال اتصال هاتفي مع رئيسة منظمة التجارة العالمية، من أن الرسوم الجمركية قد "تلحق ضررًا خطرًا" بالدول النامية.