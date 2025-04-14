شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكرملين: ننظر في عقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه يجري النظر في عقد اجتماع بين الرئيسين بوتين وترامب، لكنه حذر من أنه سيتطلب تحضيرًا شاملًا.

وأعرب عن تفاؤله الحذر بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية، بعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى روسيا، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف، للتليفزيون الروسي الحكومي يوم الأحد: "كل شيء يسير على ما يرام"، واصفًا المحادثات بأنها بناءة.

سنوات من العلاقات المتدهورة

وقال بيسكوف إنه "بعد سنوات من العلاقات المتدهورة، لا يمكن توقع نتائج سريعة، يجب بناء كل شيء من الصفر، هناك مشكلات بالغة الصعوبة".



حرب مروعة

وأكد ضرورة التحلي بالصبر، واتخاذ العديد من الخطوات قبل انعقاد أي قمة، لكنه لم يحدد موعد أو مكان انعقاد القمة.

واجتمع ويتكوف مع بوتين أكثر من 4 ساعات في سانت بطرسبرج يوم الجمعة.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "يجب على روسيا أن تتحرك، يموت آلاف الأشخاص أسبوعيًا في حرب مروعة لا معنى لها".