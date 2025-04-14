شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الرئيس الصيني يبدأ جولة آسيوية لتعزيز العلاقات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

صدمة في الأسواق العالمية

قلق الدول الآسيوية

الدمام - شريف احمد - يبدأ الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين، جولة في جنوب شرق آسيا ترمي إلى تعزيز العلاقات التجارية لبلاده، وإظهارها كشريك موثوق، على عكس الولايات المتحدة التي شنت هجومًا تجاريًا عالميًا.وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن شي سيتوجه إلى فيتنام وماليزيا وكمبوديا للقاء نظرائه، في أولى زياراته الخارجية هذا العام.وتأتي هذه الجولة في وقت يحاول فيه العملاق الآسيوي الظهور كشريك موثوق خلافًا لواشنطن، بعد شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا تجاريًا عالميًا من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية بنسبة باهظة بلغت 145%، مستثنيًا بعض السلع.واثار هذ الاجراء صدمة في الأسواق العالمية ودفع بكين إلى الرد.وأبلغ وزير التجارة الصيني وانج وينتاو رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا في اتصال هاتفي الجمعة، أن الرسوم الجمركية الأمريكية "ستلحق ضررًا بالغًا بالدول النامية".وتمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة رئيسية للصادرات الصينية، ففي العام الماضي، استوردت دول رابطة دول جنوب شرق آسيا سلعًا بلغت قيمتها الإجمالية 586,5 مليار دولار، ما جعل هذه الكتلة الاقليمية في مقدم المستوردين، بحسب بيانات الجمارك الصينية.وتتصدر فيتنام هذه الدول بـ 161,9 مليار دولار، تليها ماليزيا (101,5 مليار دولار).بعد إعلانه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 46% على فيتنام و24% على ماليزيا، من بين دول أخرى، قال ترامب إنه سيؤجل تطبيقها لمدة 90 يومًا.لكن سياساته أثارت قلق الدول الآسيوية، بحسب هونج لي ثو، المدير المساعد في قسم آسيا بمجموعة الأزمات الدولية.واشارت إلى أن "الرسوم الجمركية، في حال تطبيقها فعلًا إضافة إلى الصين، لن تدع خيارًا للاقتصادات سوى الابتعاد أكثر من الولايات المتحدة".