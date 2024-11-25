شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يختتم فعاليات الرخصة الأفريقية B للمدربين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت منطقة القاهرة لكرة القدم، بقيادة حمادة الشربينى، فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين.

وتضم الدورة عددا من المدربين واللاعبين السابقين بالأندية المصرية، مثل محمد مكي المدير الفني لنادي المقاولون، وعلاء عبده المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2005، وجمعة مشهور المدير الفني السابق لنادي الترسانة، وشريف عبد الفضيل المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين 2007، ومحمد عمر النور مدرب منتخب الناشئين 2007، وكريم أيمن ممدوح مدرب منتخب 2009، ومعتصم سالم رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، وتامر أبوجبل ومحمد جمال لاعبا الزمالك والمقاولون السابقين، وأحمد زهران ورامي ربيع لاعبا المقاولون السابقين، وعبد الرحمن فاروق لاعب المقاولون ومدرب بلدية المحلة الحالي، وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين، ومحمد ثابت صاروخ لاعب إنبي السابق، وعصام محمود حارس المرمى السابق، وعمرو عبده المدير الفني للتأمين وغيرهم من نجوم الكرة المصرية.

وضمت لجنة الإشراف على تنظيم الدورة التدريبية من منطقة القاهرة كلا من: عاطف عطية عبد الله عبد الغني ومحمد طه مشرف الدورات.

وحرص جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، على التقاط صور جماعية مع مدربي الرخصة الأفريقية B في ختام الدورة التدريبية بحضور مجموعة من المحاضرين.

وكانت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربينى، قد افتتحت شهر يوليو الماضي الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية B1 و B2 للمدربين تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وإشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وذلك بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة.

وكان علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، قد عقد لقاء مع حمادة الشربيني ومحمد حشيش، لإعلان الأسماء النهائية للمتقدمين للمشاركة في الرخصة الأفريقية B للمدربين والتي تنظمها المنطقة برعاية اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي كاف.