الامارات | «عبدالله الغرير» تموّل تعليم 4500 طالب بمشروع دعم استمرارية التعليم في لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة عبدالله الغرير عن انضمامها إلى قائمة المساهمين في مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان، الذي بدأت تنفيذه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ممثلة في المدرسة الرقمية، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والجهات المعنية، ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى 40 ألف مستفيد، ويجري تنفيذه ضمن مسارين: الأول مسار حلول التعليم الرقمي، والثاني مسار دعم استمرارية التعليم بمراكز النزوح في لبنان.

وبموجب تعاونها مع «المدرسة الرقمية»، تقدّم مؤسسة عبدالله الغرير، من خلال «صندوق عبدالعزيز الغرير لتعليم اللاجئين» التابع للمؤسسة، تمويلاً مباشراً لدعم تعليم 4500 طالب وطالبة تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً.

وجاء مشروع «استمرارية التعليم في لبنان 2024 – 2025»، تماشياً مع الحملة التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشعب اللبناني الشقيق، حيث وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 30 أكتوبر الماضي، بتوفير برامج لدعم استمرارية التعليم في لبنان عبر «المدرسة الرقمية»، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الأطفال والقطاع التعليمي، بسبب الأحداث الراهنة التي تمرّ بها الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله الغرير، عبدالعزيز الغرير: «يجسّد الإسهام في مشروع دعم برامج استمرارية التعليم بلبنان التزام مؤسسة عبدالله الغرير بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية، التي تطلقها دولة الإمارات من أجل تمكين الأشقاء من تجاوز الظروف الصعبة، حيث نؤمن بأن القطاع التعليمي هو الركيزة الأساسية للتنمية، وأن استمرار التعليم في لبنان يمثل الخطوة الأولى الضرورية لمواجهة التحديات التي تعترض عملية التعافي واستئناف دورة الحياة الطبيعية».