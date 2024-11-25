الامارات | دراسة: مستخدمو الاختصارات في الرسائل النصية كسالى وأقل صدقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة علمية أن استخدام الاختصارات في الرسائل النصية والمحادثات المكتوبة عبر الإنترنت، يستلزم ضرورة الحرص على كتابة الكلمات بطريقة صحيحة لتعزيز صدقية المرسل واستحقاقه للردّ عليه.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون من جامعتَي «ستانفورد» و«تورنتو» ونشرتها جمعية علم النفس الأميركية، إنه يتم النظر إلى الأشخاص الذين يكتبون رسائلهم بالحروف المختصرة باعتبارهم أقل صدقاً.

وأشار الباحثون إلى أنهم توصلوا إلى هذه النتائج بعد أن أجروا ثماني تجارب على أكثر من 5300 شخص في 37 دولة، رغم أن مستقبلي الرسائل يمكنهم أيضاً استخدام الاختصارات في ردودهم، لكن ذلك لا يؤثر في نظرتهم غير الإيجابية إلى المرسل الذي يستخدم الاختصارات في رسالته.

ووجد الباحثون أن الأكثرية غير «معجبين» باستخدام الاختصارات، وأنه يتم النظر إلى الأشخاص الذين يستخدمونها على أنهم كسالى.