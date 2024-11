شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. الأرصاد يتوقع انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة الصغرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة الصغرى ابتداء من صباح غد الثلاثاء، ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأشار البيان الذي نشره المركز عبر حسابه الرسمي على تطبيق إكس، أن التنبيه يشمل مناطق تبوك واجوف والحدود الشمالية وحائل، وشمال منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

ويُتوقع أن يتراوح الانخفاض ما بين درجتين و6 درجات مئوية.

ويمتد انخفاض درجات الحرارة ابتداء من يوم الخميس المقبل إلى مناطق الرياض والقصيم والشرقية، ويُتوقع أن يتراوح الانخفاض ما بين 9 و12 درجة مئوية.