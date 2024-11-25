شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مصرع شخصين جراء تحطم طائرة إنقاذ في كولورادو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأمريكية أن تحطم طائرة تابعة لدورية الطيران المدني في ولاية كولورادو أسفر عن مقتل قائدة الطائرة ومصور جوي.

وقع الحادث في مقاطعة لاريمير يوم السبت، وأدى إلى وفاة قائدة الطائرة سوزان وولبر والمصور الجوي جاي روتن، وفقًا لبيان صادر عن مكتب حاكم كولورادو، جاريد بوليز.

كانت الطائرة في مهمة تدريب روتينية وقت وقوع الحادث. وأصيب مساعد الطيار، راندال سيتيرجرين، ونُقل جوًا إلى منشأة طبية عبر مروحية تابعة للحرس الوطني للجيش فى كولورادو. مهام البحث والإنقاذ تعد دورية الطيران المدني، وهي الجناح الرسمي المساعد للقوات الجوية الأمريكية، منظمة غير ربحية تضم 60 ألف عضو على مستوى البلاد، وتدير أسطولًا يضم 550 طائرة.

وتتولى الدورية مهام البحث والإنقاذ داخل الولايات المتحدة، وينسب إليها إنقاذ ما معدله 70 شخصًا سنويًا وفقًا لمركز تنسيق الإنقاذ التابع للقوات الجوية.