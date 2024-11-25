شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام الحريفة 2 والمستريحة والهنا اللى أنا فيه فى السينمات خلال ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائي في مصر عددًا من الأفلام الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، ما بين الكوميدى والاجتماعى، حيث تطرح تلك الأفلام في شهر ديسمبر المقبل، وأبرز تلك الأفلام هي الهنا اللى أنا فيه، الحريفة 2، المستريحة، ومين يصدق، وخلال السطور التالية نستعرض تلك الأفلام:

الحريفة 2 يطرح في 4 ديسمبر المقبل

والفيلم يحمل عنوان الريمونتادا، ويقدم بطولته نفس أبطال الجزء الأول، منهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، خالد الذهبي، سليم الترك، نور إيهاب، وعبدالرحمن محمد، فيما انضمت نورين أبو سعدة ودونا إمام وغيرهم من الشباب إلى قائمة أبطال هذا الجزء، وسيشهد العمل ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ومايكل أوين، والفيلم من تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

يدور في إطار اجتماعي شبابي لايت، يستكمل قصة ماجد الذي يلعب دوره نور النبوي وشلته، الذين ينافسون على الفوز بمسابقات خاصة بكرة القدم، ونشاهد في هذا الجزء التحاق هؤلاء الشباب بالجامعة وازدياد طموحاتهم، كما يخوض النبوي تجربة الاحتراف الأوربي في نادي سبورتنج براجا البرتغالي.



الحريفة2

مين يصدق

يعرض فيلم "مين يصدق" أولى التجارب الإخراجية لـ المخرجة الشابة زينة عبد الباقى، ابنة النجم أشرف عبد الباقى في السينمات يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، وذلك بعد عرضه ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت.

الهنا اللي أنا فيه

الهنا اللي أنا فيه يطرح في السينمات 18 ديسمبر المقبل، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم محمود الجندي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوتاكا ومعتز التوني، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.



الهنا اللى انا فيه

المستريحة

ويعرض فيلم المستريحة من بطولة ليلى علوي يوم 18 ديسمبر المقبل أيضًا، والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى علوي خلاله بشخصية شاهيناز وهي نصابة وتدخل في صراعات مع بيومي فؤاد.

ويشارك بجانب ليلى علوي وبيومي فؤاد في بطولته، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، والفيلم من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.