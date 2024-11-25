صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 83ر584 نقطة، أو 53ر1% ، ليصل إلى 68ر38868 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر27 نقطة، أو02ر1% ، ليصل إلى 14ر2724 نقطة.

Copy URL URL Copied