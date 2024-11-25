شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها خدمات النقل والشحن والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، 1.5%، 1.4%، على الترتيب، وهبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات بنسبة 1.1%، وانخفضت قطاعات الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 1%.

كما تراجع قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.7%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 949.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.56%، والعرب على 6.37%، واستحوذت المؤسسات على 16.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.4 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 8574 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1827 نقطة.

