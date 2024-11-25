شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع اقتحام أجزاء من مدينة نابلس، ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، وسط إطلاق نار وقنابل للغاز.

وفي قطاع غزة، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على مناطق متفرقة في القطاع، مخلفًا أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، وسط تحذيرات فلسطينية من خطورة الأوضاع الصحية داخل المستشفيات، خاصة في شمال القطاع المحاصر للشهر الثاني على التوالي.

