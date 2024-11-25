إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب جنين

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الجوع يحاصر مليوني نازح

الدمام - شريف احمد - أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الفندقومية جنوب جنين.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت شاب عمره 19 عامًا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية الفندقومية مساء الأحد بفرق المشاة، وشرعت في تحطيم عدد من مركبات الفلسطينيين، كما أطلقت الرصاص بشكل عشوائي تجاه الفلسطينيين في القرية ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن ما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله عبر المعابر، من الدقيق والمواد الغذائية، لا تلبي 6% من حاجة السكان.



وأوضحت أن ذلك تسبب بأزمة حادة، خاصة في الحصول على الخبز، إذ أدى ذلك إلى إغلاق معظم المخابز جنوب قطاع غزة.

وأشارت "الأونروا" إلى أن أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة، يحاصرهم الجوع والعطش والمرض والخوف، وأن الحصول على وجبات الطعام أصبح مهمة مستحيلة للأسر في القطاع.