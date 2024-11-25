شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: التوصل لاتفاق بشأن لبنان.. ولدينا ضمانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن الاتفاق مع لبنان "تم"، بينما يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو كيفية إعلانه.

ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، نقلت الهيئة عن مصدر أمني إسرائيلي بارز، قوله إن إسرائيل "أعطت المبعوث الأمريكي آموس هوكستين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو اتفاق في لبنان".

وأكد المصدر أن "نتنياهو سيجري مشاورات أمنية محدودة مع الوزراء ليل الأحد، وستركز المناقشات الآن على حرية عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الحدود السورية اللبنانية".

ووفقا لهيئة البث، فإن إسرائيل حصلت على ضمانات من الولايات المتحدة بـ"حرية التصرف في حال خرق الاتفاق".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي: "إذا لم نتوصل قريبا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن الدولة اللبنانية ستدفع الثمن أيضا".

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس دعا إلى مهاجمة أصول لبنان الرسمية، التي ظلت حتى الآن خارج المعادلة.

وعلى منصة "إكس" كتب جانتس: "الحكومة اللبنانية تطلق يد حزب الله. حان الوقت للتحرك بقوة ضد أصولها".